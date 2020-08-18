Боевики сорвали перемирие на Донбассе обстрелом из гранатомета

Наемники российско-террористических войск сорвали новое перемирие в Донбассе, дважды обстреляв позиции украинских военных.

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано два факта нарушение договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В частности, в районе Водяного боевики открыли огонь из подствольного гранатомета.

"Один неприцельный выстрел был провокационным и не нес угрозы жизни нашим воинам, поэтому украинские защитники оружие в ответ не применяли", — заявили в штабе.

Также за минувшие сутки выявлены факты инженерного оборудования позиций боевиков в сторону украинских подразделений неподалеку Водяного по направлению временно оккупированной Ужовки.

С начала текущих суток обстрелов со стороны боевиков не фиксировали.

Как сообщалось, в Донецкой области в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погиб один военнослужащий, еще один получил ранения.