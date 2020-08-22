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Коронавирус в столице: за сутки - 179 случаев COVID-19

Коронавирус в столице: за сутки - 179 случаев COVID-19
11:00 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter
За прошедшие сутки, 21 августа, в Киеве коронавирус обнаружили у 179 жителей, умерли 7 больных.

В Киеве за последние сутки коронавирусную болезнь подтвердили у 179 человек, больше всего случаев зафиксировано в Оболонском районе. Всего с начала пандемии в столице на COVID-19 заболело 11507 человек.

Об этом в своем Telegram-канале написал мэр Киева Виталий Кличко.

"Коронавирус за минувшие сутки обнаружили у 179 жителей Киева. Среди них 16 детей. Впервые в Киеве такое количество летальных случаев за сутки - умерли 7 больных. Всего коронавирус унес жизни 165 киевлян. На сегодня в столице уже 11507 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что заболели:

100 женщин (от 21 до 79 лет); 63 мужчины (от 19 до 92 лет);  5 девочек (от 2 до 14 лет); 11 мальчиков (от 1 месяца до 8 лет).

Указывается, что заболели в том числе и шестеро медиков. В больницы столицы попали 24 пациента. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

"Выздоровели за минувшие сутки 76 человек. Всего коронавирус преодолели 3682 жителя Киева. Больше всего случаев заболевания обнаружили: в Оболонском районе - 35, в Дарницком - 27 и в Днепровском районе - 25 случаев", - резюмировал Кличко.

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Киев, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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