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"Дело Хизб ут-Тахрир": у одного из фигурантов сегодня день рождения

"Дело Хизб ут-Тахрир": у одного из фигурантов сегодня день рождения
13:20 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook
Фигуранту симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Базарову сегодня исполняется 34 года.

Фигуранту симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Фарходу Базарову сегодня исполняется 34 года. Он уже полтора года не видит своих четверых детей.

Об этом сообщается на странице в Facebook "Крымской солидарности".

"За несколько последних лет Крым увидел огромное количество арестов и обысков, которые проводились в домах обычных жителей полуострова, ранее незамеченных в противоправной деятельности. Большое количество семей остались без мужчин, опекунов, а некоторые - сразу нескольких. Именно так и произошло утром 27 марта 2019 года в семье Фархода Базарова. Он был арестован вместе со своим родным братом Алимом Каримовым, кроме того одновременно с ними задержали Асана Яникова - родного брата супруги Фархода. Сегодня отцу четверых несовершеннолетних детей политзаключённому Фарходу Базарову исполняется 34 года. Уже почти полтора года дети не видят своего отца и двух дядей", - сказано в сообщении.

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Сообщается, что дети растут, не понимая, почему их любимые, родные люди находятся там, где должны быть преступники.

"У моей свекрови забрали сразу двоих сыновей, которые ей были опорой и защитой. А сейчас её глаза не просыхают от слез. И всегда не хватает слов, чтобы её успокоить. А мою маму лишили единственного сына, которого она достойно воспитала. Воспитала справедливым, честным, добрым, отзывчивым. А теперь её сердце беспробудно тоскует по нему, не успокаиваясь ни на мгновение. Наши мамы теперь живут с надеждой, что скоро обнимут на свободе своих сыновей, ведь они никакие не преступники и не террористы", - написала на своей странице в Facebook супруга Фархода Базарова, Фатиме Яникова.

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Все по теме:

Крым, Хизб-ут-Тахрир, Фарход Базаров.

Автор:

Телеграф
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