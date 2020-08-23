Не справился с управлением: на Львовщине произошло смертельное ДТП (Фото)

29-летний местный житель не справился с управлением легкового автомобиля и съехал с дороги.

В Бродовском районе Львовской области в результате опрокидывания авто один человек погиб, еще четверо травмированы. Полицейские задержали водителя. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 22 августа, около 19.30, на автодороге "Броды - Берестечко", возле райцентра Броды.

Как установили правоохранители, 29-летний местный житель, управляя автомобилем Hyndai, не справился с управлением, выехал за пределы дороги, после чего его автомобиль несколько раз перевернулся.

От травм, полученных в результате ДТП, на месте происшествия погиб 46-летний пассажир легковушки. Водитель автомобиля Hyndai и еще трое его пассажиров получили телесные повреждения и были госпитализированы.

"По факту следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта полиции Львовской области открыли уголовное производство по ч.2. ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - до восьми лет лишения свободы", - отметили в полиции.

Водитель Hyndai задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Вскоре суд изберет ему меру пресечения.

Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.