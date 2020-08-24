Во время Марша защитников в Киеве "заминировали" станцию метро

Станция метро "Крещатик" в Киеве и пересадка на станцию "Майдан Незалежности" закрыта из-за анонимного сообщения о минировании.
Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.
"Станция "Крещатик" + пересадка закрыты для проведения проверки. Поступил анонимный звонок о минировании", - сказано в сообщении.
Об открытии станции будет сообщено после завершения проверки.
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