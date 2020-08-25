Штаб ООС: на Донбассе ранены двое украинских военных

"Сегодня, 25 августа, во время передвижения между взводными опорными пунктами двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.
Воины были оперативно доставлены в медицинское учреждение и оказана квалифицированная помощь врачей.
Состояние их здоровья удовлетворительное", - заявили в штабе.
Как отмечается, на месте происшествия работают руководящий состав бригады и рабочая группа военной службы правопорядка ВСУ для выяснения причин и обстоятельств.
Ранее, на Донбассе погиб украинский военный. Причиной назвали неосторожное обращение с оружием.