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Смертельное ДТП на Львовщине: легковушка сбила ребенка

Смертельное ДТП на Львовщине: легковушка сбила ребенка
09:50 Сегодня Телеграф УНН
Во Львовской области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб десятилетний мальчик.

Из-за ДТП в Каменка-Бугском районе Львовской области погиб десятилетний мальчик.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП во Львовской области.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло 25 августа в 17:40 в селе Гаек Каменка-Бугского района. Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля BMW - 29-летний львовянин - не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем Opel, который двигался в попутном направлении. От травм, полученных в результате ДТП, 10-летний пассажир Opel скончался по дороге в больницу", - говорится в сообщении.

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Указано также, что 49-летний водитель Opel и его 42-летняя жена госпитализированы с телесными повреждениями. Все они - жители Сокальского района.

По факту следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта полиции Львовской области открыли уголовное производство по ч.2. ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - до восьми лет лишения свободы.

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Львовская область, ДТП, Нацполиция.

Автор:

Телеграф
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