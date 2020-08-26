Кличко: в столице за сутки 95 больных коронавирусом

В Киеве уже 12 248 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, за сутки - 95. Об этом сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко в Фейсбуке.

"Количество больных коронавирусом в Киеве увеличилось за минувшие сутки на 95 человек. Двое больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 174 киевлян", - отметил он.

По словам мэра, среди тех, кто заболели 47 женщин в возрасте от 22 до 85 лет, 42 человека в возрасте 19 до 82 лет, 3 девочки от 5 до 17 лет и 3 мальчика от 6 до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 26 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

В частности, выздоровели за минувшие сутки 54 пациента. Всего коронавирус преодолели 3907 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 23, в Деснянском - 13 случаев, в Оболонском районе - 12.

Как сообщалось, в Украине состоянию на 26 августа лабораторно подтверждено 110085 случаев COVID-19, из них за сутки - 1670.