Ситуация в зоне ООС - где боевики нарушили перемирие

Боевики совершили один провокационный обстрел. Пострадавших среди ВСУ нет.

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе украинские военные зафиксировали один обстрел со стороны боевиков.

Как сообщает пресс-центр ООС, несколько выстрелов из стрелкового оружия произошло возле Марьинки.

"Вражеские провокации не несли угрозы нашим воинам, поэтому украинские защитники огонь в ответ не открывали", — сказано в утренней сводке.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет. С начала текущих суток штаб не фиксировал обстрелов на Донбассе.

На Донбассе с полуночи 27 июля установлен режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Накануне, 25 августа, российские оккупационные войска совершили один провокационный выстрел вблизи Хутора Вольный. Военнослужащие Объединенных сил ответный огонь не открывали