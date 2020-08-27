На Сумщине выявили "огород" конопли на 7 млн грн (Видео)

В курортной Затоке на пляж выбросило рыболовецкое судно (Видео)
Даяна Ястремская - Наоми Осака: обзор матча (Видео)
"Саме в той день, коли ми станем собою": группа "Океан Ельзи" выпустила новый клип (Видео)
Все оттенки темной кожи: Бейонсе презентовала новый клип (Видео)
Зеленский представил новую рекламу Украины (Видео)
Воспели темнокожих: Фаррелл Уильямс и Jay-Z записали совместный трек Entrepreneur (Видео)
Это то, что делает меня женщиной: Кэти Перри выпустила новый трек (Видео)
ПСЖ - Бавария: слова тренеров перед финалом Лиги чемпионов (Видео)
Даяна Ястремская с камбэком обыграла Винус Уильямс (Видео)
В Альпах корова полетала над горами (Видео)
"Шуміла ліщина": Оксана Муха презентовала дебютный клип ко Дню Независимости (Видео)
71-летний президент Португалии спас двух женщин в океане (Видео)
Этот день войдет в историю Беларуси: на Марш свободы в Минске вышло рекордное количество людей (Видео)