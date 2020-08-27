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В самопровозглашенной "ДНР" ввели смертную казнь

В самопровозглашенной "ДНР" ввели смертную казнь
18:50 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter
Представители ООН рассказали, что в так называемой "ДНР" уже двоих людей приговорили к смертной казни.

В самопровозглашенной "Донецкой народной республике" введена смертная казнь. Об этом говорится в докладе "Права человека в контексте правосудия по уголовным делам, связанным с конфликтами в Украине апрель 2014 - апрель 2020" Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

"УВКПЧ обеспокоено также тем, что "Донецкая народная республика" ввела смертную казнь. УВКПЧ известно о двух случаях, где "суд" "Донецкой народной республики" постановил смертный приговор, однако по состоянию на дату этого доклада эти "приговоры" не были выполнены. Тем не менее, они продолжают вызывать беспокойство, так как в первые годы конфликта вооруженные группы уже проводили казни", - сообщили в УВКПЧ.

Отмечается также, что нормативная база, регулирующая "уголовное судопроизводство" на территории, контролируемой "Донецкой народной республикой", была разработана в 2014-2015 годах на основе Уголовно-процессуального кодекса Украины 1960 года (с изменениями, внесенными 29 июня 2001 года) , а не Уголовного процессуального кодекса Украины 2012 года.

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За весь период конфликта на Донбассе, с 14 апреля 2014 по 31 марта этого года с учетом погибших на борту рейса MH17 "Малайзийских авиалиний" общее число погибших среди гражданского населения в связи с конфликтом составляет не менее 3353 человек.

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Все по теме:

ООН, Донбасс, ДНР, ОРДЛО.

Автор:

Телеграф
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