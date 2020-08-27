На трассе "Киев-Харьков" расстреляли автобус, часть людей похищена (Фото)

Народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" заявил, что неизвестные расстреляли автобус с активистами его организации.

На трассе "Киев-Харьков" расстреляли автобус с членами общественного движения "Патриоты - За Жизнь".

Об этом сообщил народный депутат Украины от фракции "ОПЗЖ" Илья Кива.

"Срочно!!! На трассе Киев-Харьков с автоматического оружия Азовом и Нацкорпусом расстрелян автобус с людьми", - написал политик в своем Facebook-аккаунте.

Нардеп поделилася снимком с места событий.

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Отмечается, что несколько человек были, пребывавших в автобусе, были похищены.

Напомним, в прошлом месяце, 3 июля, в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что неизвестный через окно бросил в офис политической партии предмет, который взорвался.

В результате взрыва пострадала девушка, 1998 г.р., которая находилась в офисе: по предварительной информации, у нее легкие травмы. Также повреждены стены и мебель в помещении.