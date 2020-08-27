Скачать
Четверг, 27.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги 27 августа: Неутешительные прогнозы ВОЗ, гид по госуслугам и смертная казнь в "ДНР"
Итоги 27 августа: Неутешительные прогнозы ВОЗ, гид по госуслугам и смертная казнь в "ДНР"
Тихановская не против участия Лукашенко в повторных выборах
Тихановская не против участия Лукашенко в повторных выборах
Стрельба в Джейкоба Блейка: в НБА все же решили возобновить матчи плей-офф
Стрельба в Джейкоба Блейка: в НБА все же решили возобновить матчи плей-офф
Одесский кинофестиваль огласил состав жюри
Одесский кинофестиваль огласил состав жюри

На трассе "Киев-Харьков" расстреляли автобус, часть людей похищена (Фото)

На трассе "Киев-Харьков" расстреляли автобус, часть людей похищена (Фото)
21:30 Сегодня Телеграф Фото: Facebook
Народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" заявил, что неизвестные расстреляли автобус с активистами его организации.

На трассе "Киев-Харьков" расстреляли автобус с членами общественного движения "Патриоты - За Жизнь".

Об этом сообщил народный депутат Украины от фракции "ОПЗЖ" Илья Кива.

"Срочно!!! На трассе Киев-Харьков с автоматического оружия Азовом и Нацкорпусом расстрелян автобус с людьми", - написал политик в своем Facebook-аккаунте.

Нардеп поделилася снимком с места событий.

ФОТО 18+ Не рекомендуется к просмотру лицам со слабой психикой!

Отмечается, что несколько человек были, пребывавших в автобусе, были похищены.

Неожиданная находка: на одесской автодороге обнаружили тело (Фото)

Напомним, в прошлом месяце, 3 июля, в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что неизвестный через окно бросил в офис политической партии предмет, который взорвался.

В результате взрыва пострадала девушка, 1998 г.р., которая находилась в офисе: по предварительной информации, у нее легкие травмы. Также повреждены стены и мебель в помещении.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Илья Кива, Нацполиция, ОПЗЖ.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Никакой мистики и толкований: ученые подтвердили, что сны - это всего лишь отражения реальной жизни
02 Протесты в США: 17-летний подросток застрелил двух протестующих (Видео 18+)
03 27 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
04 Ореховый (Хлебный) Спас 2020: дата, традиции и запреты
05 Трансфер Месси: полмиллиарда фунтов и поездка в США
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Египет снова открывает пирамиды для туристов
Египет снова открывает пирамиды для туристов
В самопровозглашенной &quot;ДНР&quot; ввели смертную казнь
В самопровозглашенной "ДНР" ввели смертную казнь
Путин: Россия подготовила резерв из силовиков для Белоруси
Путин: Россия подготовила резерв из силовиков для Белоруси
Что происходит с черной дырой после поглощения звезды: ответ ученых
Что происходит с черной дырой после поглощения звезды: ответ ученых
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь