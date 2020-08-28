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Президента в Черкасской области встречали караваем

Президента в Черкасской области встречали караваем
14:21 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua
Жители Черкасской области встречали Президента Владимира Зеленского караваем. Видео этой встречи разместила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в сети.

"Черкассы встретили караваями.

Селянам наконец помогли решить вопрос с землей, которую пытались отобрать у них много лет.

Политическая свобода - это главное в защите людей", - таким сообщением она сопроводила видео.

Видео с места событий:

Напомним, президент Владимир Зеленский в пятницу находится с рабочей поездкой в Черкасской области, где примет участие в презентации стратегии региона и осмотрит объекты "Большого строительства".

Ранее, Президент Украины Владимир Зеленский представил нового главу Черкасской областной государственной администрации. Им стал Сергей Сергейчук.

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Украина, Черкассы, Владимир Зеленский.

Автор:

Телеграф
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