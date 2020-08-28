Президента в Черкасской области встречали караваем

"Черкассы встретили караваями.
Селянам наконец помогли решить вопрос с землей, которую пытались отобрать у них много лет.
Политическая свобода - это главное в защите людей", - таким сообщением она сопроводила видео.
Видео с места событий:
Напомним, президент Владимир Зеленский в пятницу находится с рабочей поездкой в Черкасской области, где примет участие в презентации стратегии региона и осмотрит объекты "Большого строительства".
Ранее, Президент Украины Владимир Зеленский представил нового главу Черкасской областной государственной администрации. Им стал Сергей Сергейчук.