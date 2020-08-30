ЛГБТ-марш в Одессе: сторонники традиционных семейных ценностей подрались с полицией (Видео)

В Одессе произошло столкновение между сторонниками традиционных ценностей и полицией из-за проведения ЛГБТ марша. Об этом сообщает 048.ua.

Около полусотни представителей организации "Традиция и Порядок" собрались на Приморском бульваре у места шествия "Марша равенства", анонсированного представителями ЛГБТ на 15:00.

Активисты рассказали, что просто пришли выразить свою позицию без провокаций и экстремизма.

Однако возле Думской площади началась потасовка - в ход пошли яйца и газ, участников марша "За семейные ценности" начала брать в кольцо полиция.

Судя по видео с места инцидента, пострадал как минимум один из правоохранителей – он получил ранение головы, его госпитализировали.

По данным организации "Традиция и Порядок", 10 их представителей были задержаны.