На Буковине количество зараженных коронавирусом превысило 10 тысяч

В Черновицкой области не снижаются темпы распространения коронавирусной инфекции.

30 августа коронавирус подтвердили у 158 жителей Черновицкой области.

Об этом сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в facebook.

В частности, лаборатория исследовала 658 образцов.

Сейчас в области зарегистрировали 10303 случая заражения коронавируса. Смогли побороть недуг уже 6230 буковинцев. Так, в воскресенье вылечились 38 человек.

Напомним, в Министерстве здравоохранения рассказали об условиях перехода учебных заведений на исключительно дистанционную форму обучения.

В Украине на 30 августа зарегистрировано 2 096 случаев заражения коронавирусом, общее их количество достигло 119 074.