Какие области не готовы к ослаблению карантина: список

16 областей и Киев не готовы к ослаблению противоэпидемических мер, введенных для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Министертво здравоохранения определило регионы со значительным распространением COVID-19 по состоянию на 1 сентября. В список попали Киев и 16 областей.

Соответствующие показатели по всем областям обнародованы на сайте Минздрава.

Так, к регионам с значительным распространением COVID-19 относятся: город Киев, Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ривненская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая, Черниговская области.

Самый высокий уровень заболеваемости COVID-19 на 100 тыс. населения за последние 14 дней фиксируется: в Черновицкой области - 274,1; Тернопольской области - 221,3; Ивано-Франковской области - 175; Ривненской области - 125,2 ; Харьковской области - 112,4.

В Минздраве напомнили, что регионом с широким распространением COVID-19 считается регион, в котором есть хотя бы один из следующих признаков: загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 составляет более 50 процентов в течение пяти дней подряд; среднее количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа составляет менее 24 тестирований на 100 тыс. населения в течение последних семи дней; показатель заболеваемости COVID-19 за 14 дней на 100 тыс. населения превышает базовый уровень заболеваемости 40 на 100 тыс. населения.

На основании этих признаков, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций раз в семь дней принимает решение об установлении на территории региона или отдельных административно-территориальных единиц региона уровня эпидемической опасности "желтый", "оранжевый" или "красный".

С действующими уровнями эпидемической опасности можно ознакомиться по ссылке.

Решение об ослаблении "красного", "оранжевого" и "желтого" уровня эпидемической опасности не может быть пересмотрено ранее чем через 14 дней со дня установления такого уровня эпидемической опасности.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро вторника, 1 сентября, выявлено 2 048 заболевших COVID-19 за сутки, 688 человек выздоровели, 48 ранее заболевших умерли. Сейчас в Украине COVID-19 болеет 62 896 человек, что на 1 352 больше, чем днем ранее.

Количество заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 за минувшие сутки возросло в Киеве и во всех областях Украины, кроме Винницкой, Кировоградской и Черкасской.

В Украине к концу сентября - началу октября ожидается около 3 тысяч заболеваний коронавирусом ежедневно. Сейчас каждый день фиксируют от 2 до 2,5 тысяч заболеваний.