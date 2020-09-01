Скачать
Вторник, 01.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Какие области не готовы к ослаблению карантина: список
Какие области не готовы к ослаблению карантина: список
Коронавирус в Киеве: от болезни умерли уже 213 человек
Коронавирус в Киеве: от болезни умерли уже 213 человек
Красюк озвучил план Усика по завоеванию чемпионского пояса
Красюк озвучил план Усика по завоеванию чемпионского пояса
Ностальгия: Джаред Лето показал, как выглядел в школе (Фото)
Ностальгия: Джаред Лето показал, как выглядел в школе (Фото)

Какие области не готовы к ослаблению карантина: список

Какие области не готовы к ослаблению карантина: список
Обновлено 14:01 Сегодня Телеграф Фото: facebook
16 областей и Киев не готовы к ослаблению противоэпидемических мер, введенных для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Министертво здравоохранения определило регионы со значительным распространением COVID-19 по состоянию на 1 сентября. В список попали Киев и 16 областей.

Соответствующие показатели по всем областям обнародованы на сайте Минздрава.

Так, к регионам с значительным распространением COVID-19 относятся: город Киев, Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ривненская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая, Черниговская области.

Самый высокий уровень заболеваемости COVID-19 на 100 тыс. населения за последние 14 дней фиксируется: в Черновицкой области - 274,1; Тернопольской области - 221,3; Ивано-Франковской области - 175; Ривненской области - 125,2 ; Харьковской области - 112,4.

В Минздраве напомнили, что регионом с широким распространением COVID-19 считается регион, в котором есть хотя бы один из следующих признаков: загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 составляет более 50 процентов в течение пяти дней подряд; среднее количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа составляет менее 24 тестирований на 100 тыс. населения в течение последних семи дней; показатель заболеваемости COVID-19 за 14 дней на 100 тыс. населения превышает базовый уровень заболеваемости 40 на 100 тыс. населения.

На основании этих признаков, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций раз в семь дней принимает решение об установлении на территории региона или отдельных административно-территориальных единиц региона уровня эпидемической опасности "желтый", "оранжевый" или "красный".

С действующими уровнями эпидемической опасности можно ознакомиться по ссылке.

Решение об ослаблении "красного", "оранжевого" и "желтого" уровня эпидемической опасности не может быть пересмотрено ранее чем через 14 дней со дня установления такого уровня эпидемической опасности.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро вторника, 1 сентября, выявлено 2 048 заболевших COVID-19 за сутки, 688 человек выздоровели, 48 ранее заболевших умерли. Сейчас в Украине COVID-19 болеет 62 896 человек, что на 1 352 больше, чем днем ранее.

Количество заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 за минувшие сутки возросло в Киеве и во всех областях Украины, кроме Винницкой, Кировоградской и Черкасской.

В Украине к концу сентября - началу октября ожидается около 3 тысяч заболеваний коронавирусом ежедневно. Сейчас каждый день фиксируют от 2 до 2,5 тысяч заболеваний.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Минздрав, Коронавирус, Covid-19, Карантнин.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Вероятно, его бы убили": Трамп вступился за подростка, застрелившего двух протестующих
02 Разумков о заявлениях Фокина: Бросаться такими высказываниями, по меньшей мере, опасно для государства
03 "Засланные казачки": Фокин ответил своим критикам
04 Зеленский о дальнейших планах: Впереди еще очень много работы
05 Минималка, цена на газ и карантин: что ожидает украинцев в сентябре
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В России количество больных коронавирусом превысило 1 миллион человек
В РФ количество случаев COVID-19 превысило 1 млн
Ситуация в Беларуси: в Минске начался разгон студентов
Ситуация в Беларуси: в Минске начался разгон студентов
В районе ООС усилили карантин
В районе ООС усилили карантин
NASA займется изучением &quot;космической погоды&quot;
NASA займется изучением "космической погоды"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь