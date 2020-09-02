Скачать
Среда, 02.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Коронавирус в Украине: в каких областях зафиксировали рекордную заболеваемость
Коронавирус в Украине: в каких областях зафиксировали рекордную заболеваемость
В начале сентября установится жара: прогноз погоды до конца недели
В начале сентября установится жара: прогноз погоды до конца недели
"Главная задача - отобрать у него титул": Деревянченко - о бое с Чарло
"Главная задача - отобрать у него титул": Деревянченко - о бое с Чарло
2 сентября - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
2 сентября - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

В Житомире из-за неосторожного обращения с оружием погиб курсант

В Житомире из-за неосторожного обращения с оружием погиб курсант
Обновлено 10:09 Сегодня Телеграф Фото: facebook
Из-за неосторожного обращения с оружием погиб курсант Житомирского военного института им. Королева.

Курсант Житомирского военного института им. Королева погиб в результате неосторожного обращения с оружием.

Об этом сообщил военный институт на своем сайте.

"С прискорбием сообщаем, что 01.09.2020 курсант набора 2020 года Хоровский Максим Андреевич погиб в результате неосторожного обращения с оружием", - говорится в сообщении.

Отмечается, что причины и обстоятельства происшествия изучают представители Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины, Военной прокуратуры Житомирского гарнизона и Национальной полиции.

По информации телеканала C-TV, трагедия произошла во время учений. Парню на полигоне выдали оружие для тренировок, а он пошел с ним в туалет и застрелился.

Как сообщалось, 25 августа на Донбассе погиб украинский военный. Причиной назвали неосторожное обращение с оружием.

13 августа сообщалось, что на Донбассе из-за неосторожного обращения с оружием во время боевого задания погиб украинский разведчик. Официальная причина гибели - неосторожное обращение с оружием.

Кроме того, 13 августа в Донецкой области в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погиб один военнослужащий, еще один получил ранения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Житомир, ВСУ, Происшествие.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Исключен из фракции "Слуги народа": нардеп Лерос выступил в парламенте с критикой Зеленского (Видео)
02 В Камбодже скончался главный тюремщик "красных кхмеров", обвиняемый в убийстве 16 тысяч человек
03 Особый статус Донбасса: Фокина планируют вызвать в Верховную Раду
04 "Все будет зависеть от одного": Стефанчук не исключает кадровые ротации в Кабмине
05 Чемпион мира рассказал, за счет чего Лопес может победить Ломаченко
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в мире: Украина оказалась на 14-месте по числу новых случаев COVID-19
Коронавирус в мире: выздоровели уже более 17 миллионов
Пентагон: Китай планирует удвоить ядерный арсенал
Пентагон: Китай планирует удвоить ядерный арсенал
Оккупанты на Донбассе нарушали перемирие на трех участках фронта
Боевики нарушили перемирие на трех участках фронта
Уникален в трех аспектах: в Индии обнаружен загадочный древний храм
Уникален в трех аспектах: в Индии обнаружен загадочный древний храм
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь