В Житомире из-за неосторожного обращения с оружием погиб курсант

Из-за неосторожного обращения с оружием погиб курсант Житомирского военного института им. Королева.

Курсант Житомирского военного института им. Королева погиб в результате неосторожного обращения с оружием.

Об этом сообщил военный институт на своем сайте.

"С прискорбием сообщаем, что 01.09.2020 курсант набора 2020 года Хоровский Максим Андреевич погиб в результате неосторожного обращения с оружием", - говорится в сообщении.

Отмечается, что причины и обстоятельства происшествия изучают представители Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины, Военной прокуратуры Житомирского гарнизона и Национальной полиции.

По информации телеканала C-TV, трагедия произошла во время учений. Парню на полигоне выдали оружие для тренировок, а он пошел с ним в туалет и застрелился.

Как сообщалось, 25 августа на Донбассе погиб украинский военный. Причиной назвали неосторожное обращение с оружием.

13 августа сообщалось, что на Донбассе из-за неосторожного обращения с оружием во время боевого задания погиб украинский разведчик. Официальная причина гибели - неосторожное обращение с оружием.

Кроме того, 13 августа в Донецкой области в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погиб один военнослужащий, еще один получил ранения.