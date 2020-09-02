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Владельцы "евроблях" собираются на протест: в правительственном квартале усилили меры безопасности

Владельцы "евроблях" собираются на протест: в правительственном квартале усилили меры безопасности
Обновлено 10:26 Сегодня Телеграф
В правительственном квартале Киева усилили меры безопасности правоохранители. Сегодня анонсировано проведение массовых акций протеста.

Владельцы авто на еврономерах собираются на протест под стенами Верховной Рады.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Согласно сообщению организаторов акции, протестующие будут требовать принятия законопроекта №3704 о доступной растаможке автомобилей на еврономерах.

В связи с анонсированной акцией полиция усилила меры безопасности в правительственном квартале.

Акции протеста, в частности, анонсированы под зданием Верховной рады. Организаторы мероприятия анонсировали привлечение автотранспорта к проведению акции. В связи с этим возможно ограничение дорожного движения по отдельным улицам в центре столицы.

"Чтобы не допустить нарушений общественного порядка во время проведения запланированных акций в центре Киева, полицейские совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины заступили на усиленное дежурство", - говорится в сообщении.

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Все по теме:

Верховная Рада, Полиция, Еврономера.

Автор:

Телеграф
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