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Среда, 02.09.2020

Пограничники прошли подготовку управления беспилотниками (Видео)

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы. Подготовка проходила на базе Центра по подготовке применения и эксплуатации беспилотных авиационных систем Главного центра подготовки личного состава им. генерал-майора Игоря Момота. Курс включал выполнение задач по воздушному мониторингу государственной границы в дневное и ночное время суток. По итогам обучения, пограничники получили допуски к самостоятельной эксплуатации беспилотных летательных аппаратов DJI Mavic различных модификаций. Партию квадрокоптеров Госпогранслужба получила в рамках двустороннего сотрудничества между Администрацией Государственной пограничной службы Украины и посольством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Украине. Во время практических занятий персонал приобрел навыки по управлению беспилотными летательными аппаратами, выполняя задание по поиску, распознавания, сопровождения объектов в ходе воздушной разведки.
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