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Масштабный лесной пожар: на Харьковщине эвакуируют жителей

Масштабный лесной пожар: на Харьковщине эвакуируют жителей
Обновлено 19:01 Сегодня Телеграф Фото: ГСЧС
Из села Горобьевка Двуречанского района на Харьковщине из-за масштабного лесного пожара эвакуируют жителей. Об этом сообщили в Двуречанской райгосадминистрации.

"Есть уже сгоревшие дома, и дома горят, огонь пошел по улице. Проводится эвакуация.

Сейчас людей автобусами везут в райцентр, где будет решен вопрос о размещении", - сказали в РГА.

В пресс-службе пока что не могут уточнить, о скольких людях идет речь, поскольку процесс эвакуации продолжается, но известно, что пострадавших нет.

Фото с места ликвидации очагов возгорания:

ГСЧС автомобиль

тушение пожаров гсчс

пожары на Харьковщине

"Сейчас там уже работают бригады ГСЧС из нескольких районов и Харькова, и еще машины подъезжают на помощь.

Село находится очень близко к лесному массиву, буквально в лесу", - отметили в РГА.

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Ранее сообщалось, что на Луганщине в лесном массиве Северодонецкого лесоохотничьего хозяйства горит лесная подстилка.

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Пожар, Харьков, ГСЧС.

Автор:

Телеграф
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