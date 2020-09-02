Масштабный лесной пожар: на Харьковщине эвакуируют жителей

Из села Горобьевка Двуречанского района на Харьковщине из-за масштабного лесного пожара эвакуируют жителей. Об этом сообщили в Двуречанской райгосадминистрации.

"Есть уже сгоревшие дома, и дома горят, огонь пошел по улице. Проводится эвакуация.

Сейчас людей автобусами везут в райцентр, где будет решен вопрос о размещении", - сказали в РГА.

В пресс-службе пока что не могут уточнить, о скольких людях идет речь, поскольку процесс эвакуации продолжается, но известно, что пострадавших нет.

Фото с места ликвидации очагов возгорания:

"Сейчас там уже работают бригады ГСЧС из нескольких районов и Харькова, и еще машины подъезжают на помощь.

Село находится очень близко к лесному массиву, буквально в лесу", - отметили в РГА.

Ранее сообщалось, что на Луганщине в лесном массиве Северодонецкого лесоохотничьего хозяйства горит лесная подстилка.