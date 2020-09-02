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Сгорело целое село: на Харьковщине площадь пожаров выросла до 500 гектаров

Сгорело целое село: на Харьковщине площадь пожаров выросла до 500 гектаров
20:49 Сегодня Телеграф Фото: ГСЧС
Площадь пожара на территории Двуречанского лесничества на окраине с. Горобьевка Харьковской области увеличилась с 400 га до 500 га. Об этом сообщил глава ОГА Алексей Кучер.

"По оперативной информации пока пожаром охвачено около 500 га леса, есть 3 основные очаги возгорания, один из которых локализован.

К сожалению, 1 населенный пункт полностью уничтожено пожаром, еще в двух есть места возгорания", - написал Кучер в своем телеграм-канале. 

В пресс-службе ХОГА уточнили, что Горобьевка сгорела полностью.

В Гряниковке и Кутьковке - есть места возгорания.

Видео пожара в селе Горобьевка:

По словам Кучера, на данный момент, жертв нет, количество пострадавших устанавливается.

Пожары в Украине

На Луганщине горит сухая трава на площади около 90 га. Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра ОС.

Из села Горобьевка Двуречанского района на Харьковщине из-за масштабного лесного пожара эвакуируют жителей. Об этом сообщили в Двуречанской райгосадминистрации.

Денис Шмыгаль поручил вице-премьер-министру Алексею Резникову, главе МВД Арсену Авакову, министру обороны Андрею Тарану и министру соцполитики Марине Лазебной вылететь на места пожаров на Луганщине и Харьковщине.

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Все по теме:

Украина, Пожар, Харьков, Алексей Кучер.

Автор:

Телеграф
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