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Пожары на Харьковщине: к ликвидации привлекли 200 военнослужащих

Пожары на Харьковщине: к ликвидации привлекли 200 военнослужащих
Обновлено 16:45 Сегодня Телеграф Фото: ГСЧС
К тушению пожаров, возникших на Харьковщине, были привлечены 200 военнослужащих, около 100 из которых до сих пор находятся в ячейках возгорания. Об этом сообщили в ВСУ.

"С поступлением информации о возникновении пожара в лесном массиве вблизи одной из воинских частей, расположенных в Харьковской области, к месту происшествия были направлены личный состав и специальная техника, которые сразу приступили к тушению пожара", - говорится в сообщении. 

Отмечается, что к тушению были привлечены военнослужащие 92 отдельной механизированной бригады Сухопутных Войск ВСУ и пожарные взвода других частей Чугуевского гарнизона.

"В целом военными привлечено 4 пожарных машины и более 200 военнослужащих.

Все время защитники работали бок о бок с пожарными ГСЧС и неравнодушными активистами", - добавили в сообщении. 

На данный момент около 100 бойцов бригады продолжают работать в отдельных ячейках возгорания, чтобы не допустить распространения огня

Пожары в Украине

Площадь пожара на территории Двуречанского лесничества на окраине с. Горобьевка Харьковской области увеличилась с 400 га до 500 га.

На Луганщине горит сухая трава на площади около 90 га. Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра ОС.

Из села Горобьевка Двуречанского района на Харьковщине из-за масштабного лесного пожара эвакуируют жителей. Об этом сообщили в Двуречанской райгосадминистрации.

Денис Шмыгаль поручил вице-премьер-министру Алексею Резникову, главе МВД Арсену Авакову, министру обороны Андрею Тарану и министру соцполитики Марине Лазебной вылететь на места пожаров на Луганщине и Харьковщине.

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Все по теме:

Пожары, Харьков, ВСУ, ГСЧС.

Автор:

Телеграф
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