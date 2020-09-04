УЗ прекращают брать пассажиров в Тернополе

В связи с введением Тернополя в "красную" зону карантина, не разрешаться посадка пассажиров на этой станции. Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

"Будет временно отменена посадка пассажиров на станции Тернополь (разрешена только высадка пассажиров)", - говорится в сообщении.

Также со станции не будут продаваться билеты на поезда:

№21/22 Харьков-Трускавец;

№12/11 Одесса - Львов;

№81/82 Киев - Ужгород;

№49/50 Киев - Трускавец;

№136/135 Снятин - Одесса - Черновцы,

№108/107 Одесса - Ужгород;

№110/109 Львов - Херсон;

№41/42 Днепр - Трускавец;

№715/716 Киев - Львов.

Как сообщается, пассажиры, которые отказываются от поездки, смогут вернуть билеты в железнодорожных кассах или через официальный сайт Укрзализныци и получить 100% возмещение их стоимости.

Также с 00:01 7 сентября на станциях Острог и Радивилов восстанавливается посадка и высадка пассажиров.

Ранее, в Киеве, для детей от 4 до 7 лет снова стал доступным детский сад в онлайн формате, который был создан в условиях карантина. Бесплатные занятия начались с 3 сентября.