УЗ прекращают брать пассажиров в Тернополе

"Будет временно отменена посадка пассажиров на станции Тернополь (разрешена только высадка пассажиров)", - говорится в сообщении.
Также со станции не будут продаваться билеты на поезда:
Как сообщается, пассажиры, которые отказываются от поездки, смогут вернуть билеты в железнодорожных кассах или через официальный сайт Укрзализныци и получить 100% возмещение их стоимости.
Также с 00:01 7 сентября на станциях Острог и Радивилов восстанавливается посадка и высадка пассажиров.
Ранее, в Киеве, для детей от 4 до 7 лет снова стал доступным детский сад в онлайн формате, который был создан в условиях карантина. Бесплатные занятия начались с 3 сентября.