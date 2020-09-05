Наибольший суточный прирост зараженных: в Минздраве назвали список регионов

В Украине за прошедшие 24 часа наибольшее количество новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 зарегистрировано в Харьковской, Тернопольской, Одесской, Львовской, Черновицкой, Ивано-Франковской областях и городе Киеве. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов.

Больше всего новых случаев COVID-19 за последние 24 часа зафиксировано:

в Харьковской области - 380,

в городе Киеве - 315,

в Тернопольской области - 226,

Одесской области - 222,

во Львовской области - 195,

в Черновицкой области - 172,

в Ивано Франковской области - 166.

Также Степанов отметил, что в Харьковской области из 380 случаев 317 - это сам город Харьков, в Одесской области из 222 случаев 135 - это город Одесса.

В Черновицкой области из 172 случаев 102 - это город Черновцы и в Львовской области из 195 случаев 89 - это город Львов.

По состоянию на сегодня в Украине зафиксировано уже более 133 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки - новый антирекорд в более 2,8 тысячи.