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Еще 240 жителей столицы заболели COVID-19

Еще 240 жителей столицы заболели COVID-19
13:20 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter
Кличко рассказал, что в Киеве за сутки коронавирус обнаружили еще у 240 человек, 6 больных умерли, госпитализировали 47.

За прошедшие сутки в Киеве коронавирус обнаружили еще у 240 человек, 6 больных умерли, 18 человек выздоровели, написал в воскресенье на своей странице в социальной сети Facebook мэр Киева Виталий Кличкою.

"Количество больных коронавирус в Киеве увеличилось за минувшие сутки на 240 человек. Шестеро заболевших скончались. Всего коронавирус унес жизни 240 киевлян. На сегодня в столице уже 15 032 подтвержденных случая заболевания COVID-19", - сообщил Кличко.

Среди заболевших 123 женщины в возрасте от 18 до 93 лет, 102 мужчины в возрасте 21 до 86 лет, 6 девочек от 1 до 16 лет и 9 мальчиков от 4 до 17 лет. Заболели, в частности, 13 медработников.

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В больницы столицы госпитализировали 47 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 18 человек. Всего коронавирус преодолели 4 731 житель Киева.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе - 36, в Дарницком - 33. Но 32 случая в Деснянском районе. Не пренебрегайте правилами, будьте сознательными и осторожными! Берегите себя!", - отметил Кличко.

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Все по теме:

Виталий Кличко, Киев, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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