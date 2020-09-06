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ОБСЕ подвела точную статистику нарушений режима "тишины" на Донбассе

ОБСЕ подвела точную статистику нарушений режима "тишины" на Донбассе
14:45 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter
Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ рассказали, чем занимались на зоне проведения ООС.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ отметила, что на границе с неподконтрольными Украины территориями на Донбассе способствовала установлению локального режима прекращения огня и осуществляла мониторинг его соблюдения для возможности проведения ремонта и функционирования объектов гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ по 5 сентября.

"СММ зафиксировала 12 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и ни одного нарушения в Луганской области. За предыдущий отчетный период было зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и 23 таких нарушения в Луганской области. В Славянске Донецкой области женщина получила ранения от взрыва предмета", - говорится в тексте отчета.

Также отмечается, что в вечернее время беспилотный летательный аппарат СММ дальнего радиуса действия обнаружил людей в пределах участка разведения в районе Золотого. Поздно вечером обнаружено грузовой поезд, двигавшийся на северо-запад в районе у границы с Российской Федерацией.

Ситуация на Донбассе: противник придерживается режима "тишины"

"Наблюдатели посетили пункт пропуска на границе в неподконтрольных правительству районах Донецкой области. Миссия способствовала установлению локального режима прекращения огня и осуществляла мониторинг его соблюдения для возможности проведения ремонта и обеспечения функционирования жизненно важных объектов гражданской инфраструктуры", - добавили в отчете.

Кроме того, в отчете говорится, что свобода передвижения Миссии оставалась ограниченной, в частности на блокпосту вооруженных формирований возле Оленовки Донецкой области.

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ОБСЕ, Донбасс, ОРДЛО, ООС.

Автор:

Телеграф
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