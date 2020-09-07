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Жуткое ДТП в Запорожской области: два человека погибли в горящей машине, еще пятеро пострадали

Жуткое ДТП в Запорожской области: два человека погибли в горящей машине, еще пятеро пострадали
14:12 Сегодня Телеграф Фото: Полиция
В результате столкновения двух автомобилей под Степногорском Запорожской области один из них загорелся, два человека погибли, пятеро получили травмы. Открыто уголовное производство.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Запорожской области.

"5 сентября около 16 часов в полицию поступило сообщение о ДТП вблизи поселка городского типа Степногорск: произошло столкновение двух автомобилей Mazda CX и Daewoo. В результате аварии автомобиль Daewoo загорелся, что стало причиной смерти водителя 1993 года рождения и пассажира 1995 года рождения", - говорится в сообщении.

39-летний водитель автомобиля Mazda CX 1981 года и четыре его пассажира - 26-летняя женщина и трое детей: мальчик 2010 года рождения и две девочки 2008 и 2019 годов рождения госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести, добавили в полиции.

ДТП в Запорожской области 7.09.2020

 

ДТП в Запорожской области 7.09.2020

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция по этой статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Транспортные средства изъяты. Водитель Mazda CX задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Как сообщалось, 26 августа из-за ДТП в Каменка-Бугском районе Львовской области погиб десятилетний мальчик.

Как сообщалось, 11 августа возле села Пасеки-Зубрицкие Львовской области в масштабном ДТП пострадали восемь человек.

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ДТП, Авария, Запорожская область.

Автор:

Телеграф
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