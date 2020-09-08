Под землей сотни шахтеров: в Кривом Роге горняки объявили подземный протест

Шахтеры требуют повысить зарплату и уволить менеджмент.

393 шахтера в Кривом Роге объявили подземный протест. Они требуют увеличения зарплат и улучшения условий труда.

Об этом сообщает председатель Независимого профсоюза горняков, нардеп Михаил Волынец в Facebook.

По словам Волынца, протестуют 90 горняков шахты "Гвардейская", 60 горняков шахты "Терновская", 214 горняков шахты "Батькивщина" и 29 горняков шахты "Октябрьская". Последние требуют увеличения зарплат и улучшения условий труда уже шестые сутки.

Также среди требований — возвращение льготного стажа и прекращение нарушений при аттестации.

Другие предприятия Кривого Рога сообщили о готовности поддержать коллег подземными и наземными митингами.

Шахта Терновская остановила работу в 7:00. Администрация не пустила в шахту первую смену – все работники обещают выйти на протест на площадь возле админздания КЖРК.

Как сообщалось, во Львовской области горняки шахты "Надежда" устроили забастовку под землей, требуя выплатить им задолженность по зарплате.