Сенцов: Бывшего политзаключенного Балуха сильно избили

В ночь на вторник избили бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха. Нашли его лишь утром, сейчас он в больнице.

Во вторник ночью, 8 сентября, в Украине избили бывшего политзаключенного Владимира Балуха. Его состояние тяжелое.

Об этом в Facebook сообщил другой бывший узник Кремля Олег Сенцов.

"Владимир Балух был избитым сегодня ночью. Его нашли только утром. Сейчас он в больнице. Состояние тяжелое. Подробности выясняются", - сообщил он.

Владимир Балух - украинский общественный активист, фермер, после 2014 года остался гражданином Украины, отказавшись от российского гражданства. Преследовался оккупационными властями Крыма.

7 сентября 2019-го Балух, Сенцов, захваченные в Керченском проливе моряки и другие узники Кремля были освобождены в рамках обмена.

31 августа прошел партийный съезд Европейской солидарности. Балух и еще один бывший политзаключенный Роман Сущенко идут на местные выборы с этой политической силой.