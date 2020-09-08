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Сенцов: Бывшего политзаключенного Балуха сильно избили

Сенцов: Бывшего политзаключенного Балуха сильно избили
Обновлено 15:30 Сегодня Телеграф Фото: facebook
В ночь на вторник избили бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха. Нашли его лишь утром, сейчас он в больнице.

Во вторник ночью, 8 сентября, в Украине избили бывшего политзаключенного Владимира Балуха. Его состояние тяжелое.

Об этом в Facebook сообщил другой бывший узник Кремля Олег Сенцов.

"Владимир Балух был избитым сегодня ночью. Его нашли только утром. Сейчас он в больнице. Состояние тяжелое. Подробности выясняются", - сообщил он.

Владимир Балух - украинский общественный активист, фермер, после 2014 года остался гражданином Украины, отказавшись от российского гражданства. Преследовался оккупационными властями Крыма.

7 сентября 2019-го Балух, Сенцов, захваченные в Керченском проливе моряки и другие узники Кремля были освобождены в рамках обмена.

 31 августа прошел партийный съезд Европейской солидарности. Балух и еще один бывший политзаключенный Роман Сущенко идут на местные выборы с этой политической силой.

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Олег Сенцов, Владимир Балух.

Автор:

Телеграф
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