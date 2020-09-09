Ситуация на Донбассе: оккупанты "тишину" не нарушали, но двое военных травмированы

8 сентября на Донбассе во время проведения инженерных работ в тылу двое военных получили ранения от взрыва мины.

За минувшие сутки, 8 сентября, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе вражеских выстрелов не зафиксировано.

Об этом сообщает в утренней сводке пресс-центр штаба ООС на своей странице в Facebook.

Боевики соблюдали перемирие и по всей линии разграничения соблюдалась тишина.

В тоже время, 8 сентября двое украинских военнослужащих подорвались ни мине и получили травмы.

"Вчера, во время проведения инженерных работ в тылу наших позиций получили боевое травмирования от взрыва мины ПМН-2 двое военнослужащих из состава Объединенных сил. Обоим воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебные учреждения. Состояние их здоровья удовлетворительное", - подчеркнули в штабе ООС.

Также сообщалось, что вооруженные формирования РФ на 42-й день полного и всеобъемлющего режима прекращения огня обстреляли украинские позиции, вследствие чего ранения получил военнослужащий ВСУ.

В районе населенного пункта Новгородское на неизвестном взрывном устройстве подорвалась автомобильная разливная станция АРС-14, вследствие чего двое военнослужащих получили ранения.

Таким образом, 6 сентября в зоне ООС погибли трое военнослужащих, и еще трое получили ранения.