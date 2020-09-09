В Украине пожарная опасность возросла до чрезвычайной

Так, по прогнозу синоптиков, в течение 9-12 сентября в южной части Украины, восточных, центральных областях, большинстве районов Сумской, Киевской, Черниговской, Ривненской и Тернопольской областей сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Также сообщалось, что в Киеве на территории предприятия, занимающегося торговлей топливом, взорвалась цистерна для транспортировки газа. Погиб работник предприятия.
Как сообщалось, в Мариуполе 10-11 сентября проведут превентивные мероприятия по противодействию террористическим и диверсионным угрозам.