Ситуация на Донбассе: дрон ОБСЕ зафиксировал минометы, гаубицы и новые позиции боевиков

Во время наблюдательного полета БПЛА СММ ОБСЕ на неподконтрольной правительству Украины территории было замечено три минометы "Сани" 120 мм вблизи населенного пункта Веселая Гора и две буксируемых гаубицы "Лягушка", вблизи населенного пункта Богдановка, что на Луганщине. Об этом говорится в сообщении штаба ООС в Фейсбук со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ.

Кроме того, было зафиксировано новую L-образную траншею (протяженностью около 170 метров) и оборонительные позиции вблизи населенного пункта Григорьевка Донецкой области.

В Донецкой области был замечен имеющуюся траншею с земляными насыпями с обеих сторон возле микрорайона Трудовская Петровского района и новое 150-метровое удлинение существующей траншеи вблизи населенного пункта Пикуза.

Также зафиксировано четыре противотанковые мины, установленные в один ряд поперек западной полосы автодороги вблизи населенного пункта Веселая Гора Луганской области.

Украинская сторона СЦКК отмечает, что приведенные факты ясно показывают на нарушение достигнутых 22 июля договоренностей о мерах по усилению режима прекращения огня.

Незаконные вооруженные формирования РФ и в дальнейшем используют практику невыполнения взятых на себя обязательств, в очередной раз демонстрируя устойчивое нежелание соблюдать Минских договоренностей в рамках Трехсторонней контактной группы, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 8 сентября на Донбассе во время проведения инженерных работ в тылу двое военных получили ранения от взрыва мины.