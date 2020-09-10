ООС: Оккупанты обстреляли позиции возле Шумов, где должна была состояться встреча СЦКК и ОБСЕ

По состоянию на сегодняшний день боевики открыли огонь из стрелкового оружия по украинским позициям возле населенного пункта Шумы. Обстрел был прицельным и направленным на участок, где должна была пройти встреча представителей СЦКК и ОБСЕ. Об этом сообщили в штабе ООС.

"Сегодня, в 14.15, российско-оккупационные войска открыли огонь из стрелкового оружия по украинским позициям возле населенного пункта Шумы. Обстрел был прицельным и направленным на участок, где должна была пройти встреча представителей СЦКК и ОБСЕ", - говорится в сообщении.

В пресс-центре ООС отметили, что такие действия противника свидетельствуют, что враг сознательно и целенаправленно идет не только на нарушение договоренностей, но и открыто провоцирует украинскую сторону.

"Вместе с тем Украина в очередной раз демонстрирует свое искреннее стремление к установлению мира, но враг намеренно срывает любые попытки", - говорится в сообщении.

Благодаря оперативности украинских разведчиков, действия вооруженных формирований Российской Федерации были спрогнозированы заранее, поэтому быстро удалось обезопасить не только военнослужащих Объединенных сил, но и представителей СЦКК и ОБСЕ, отметили в пресс-центре ООС.

Ранее сообщалось, что инспекция позиций Вооруженных сил в районе поселка Шумы с участием представителей ОБСЕ 10 сентября не состоится и пока временно отменяется.