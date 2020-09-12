Танкер Delfi наконец-то эвакуировали в порт

Появились фото танкера Delfi, который накануне был отбуксирован в порт Черноморска. В частности, снимок ржавого танкера разместил в Фейсбук министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Сейчас поднятый танкер отбуксирован в черноморский порт и запаркован на специально определенном участке с помощью слипа", - рассказал Криклий.

По его словам, танкер будет находиться там до завершения всех формальностей и определения окончательного решения по его дальнейшей судьбе.

Напомним, специалисты компании Smart Marine Concept 18 июля дважды пытались поднять с мели танкер Delfi, потерпевший крушение у берегов Одессы. Обе попытки успехом не увенчались.

25 июля была предпринята еще одна попытка поднять затонувший танкер Delfi, однако буксиры оказались технически неспособными на это.

Как известно, 22 ноября 2019 года во время шторма, находящийся на стоянке в акватории порта "Южный", танкер сорвало с якоря и отнесло к побережью Одессы, где он лег на мель и перевернулся. Членов экипажа эвакуировали.