Скачать
Вторник, 15.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги 14 сентября: Богдана допросили после скандального интервью, COVID-19 в Украине
Итоги 14 сентября: Богдана допросили после скандального интервью, COVID-19 в Украине
Резников об "инспектировании" боевиками позиций ВСУ: Это неправда, даже об этом не было речи
Резников об "инспектировании" боевиками позиций ВСУ: Это неправда, даже об этом не было речи
Свитолина сыграет против россиянки на турнире в Риме
Свитолина сыграет против россиянки на турнире в Риме
"Она так и не пришла": Брат Леди Ди рассказал об одном из самых болезненных моменте из жизни принцессы
"Она так и не пришла": Брат Леди Ди разоткровенничался

Недалеко от бывшего дома Зеленского: в Киевской области произошел взрыв на газопроводе

Недалеко от бывшего дома Зеленского: в Киевской области произошел взрыв на газопроводе
Обновлено 02:10 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ГСЧС
В районе населенного пункта Чабаны (Киевская обл.) на газопроводе высокого давления произошел взрыв.

"В районе с.Чабаны прорвало газовую трубу в поле диаметром 1.5 м, что качает газ в Европу. Все аварийные службы на месте в ближних населенных пунктах отключено электроснабжение принимаются меры по перекрытию газоснабжения. Информации о пострадавших людей нет", – сообщили в полиции Киевской области.

Ранее сообщалось, что местные жители слышали гул, а потом громкий взрыв.

Информацию о взрыве также подтвердил экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

"В Васильковском районе Киевской области, особенно в районе сел Иванковичи, Хотов, Чабаны, с 00:20 очень громкий низкочастотный шум, напоминающий звук от горения газа в больших объемах или работу мега мощного дизельного генератора. Пламя не видно пока", – написал он на своей странице в Фейсбуке.

Позже Омелян добавил, что аварийная служба выехала на место аварии вблизи Хотова. А в 1:17 звук прекратился.

"Совет от аварийной службы газа жителям этого района - перекрыть подачу газа в свои дома на время ликвидации аварии", – написал экс-министр.

Во Львовской области грузовик сбил дорожных рабочих, один человек погиб

Неподалеку от места ЧП в поселке Маеток президент Украины Владимир Зеленский недавно продал свой дом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киевская область, Взрыв.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Им обоим тошно: психолог разобрала фото встречи Путина и Лукашенко
02 Как предотвратить шизофрению: полезное исследование
03 Первая менструация: как поддержать и чем помочь дочери
04 Ситуация в Беларуси: В МВД отчитались о задержании "лесных партизанов" с украинской символикой
05 Тихановская высказалась о российском кредите Лукашенко
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Кулеба: Нет никаких угроз безвизу с ЕС
Кулеба: Нет никаких угроз безвизу с ЕС
В Украине планируют увеличить прожиточный минимум: детали
В Украине планируют увеличить прожиточный минимум: детали
В Италии вдвое возросло ежедневное количество смертей от коронавируса
В Италии вдвое возросло ежедневное количество смертей от коронавируса
&quot;Произведение искусства&quot;: Екатерина Кухар поразила поклонников (Фото)
"Произведение искусства": Екатерина Кухар поразила поклонников (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь