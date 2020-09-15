В известном киевском вузе сотрудников заставили красить гранит: сеть в недоумении (фото)

В Киеве гранитное здание университета вместо того, чтобы помыть решили покрасить в бурый цвет.

В Национальном авиационном университете работники красят гранитные стены обычной краской.

Соответствующие фото опубликовал на своей странице в Facebook киевлянин Семен Широчин.

"Тем временем в НАУ красят гранит. эй там, вы совсем поехали уже что ли?", - написал Широчин.

Пост собрал уже десятки комментариев, люди возмущаются такими действиями и предполагают, что нужно было списать деньги на краску.

Следует отметить, что гранит или "вечный камень"– один из самых востребованных натуральных материалов в строительной и отделочной сфере. Камень проявляет первые признаки износа и разрушения только через 500 лет.