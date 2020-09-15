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Штаб ООС: на Донбассе снова взрывы, двое военных ранены

Штаб ООС: на Донбассе снова взрывы, двое военных ранены
Обновлено 16:03 Сегодня Телеграф Фото: Минобороны
В результате подрыва на растяжке в Донецкой области получили ранения двое украинских военнослужащих. Об этом сообщают в штабе ООС.

"Сегодня, 15 сентября, около 11:40 в районе населенного пункта шумы Донецкой области в результате взрыва гранаты типа РГД-5, установленной, предположительно, в виде растяжки, получили ранения двое военнослужащих - полковник А. Апполонов и пресс-секретарь одной из бригад В. Залевский", - говорится в сообщении.

Оба раненых доставлены в больницу в Торецке, их состояние стабильное, удовлетворительное.

"Апполонов и Залевский находились в этом районе с целью стандартной проверки ситуации.

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Идет полное расследование этого события и всех его обстоятельств. По информации, которой мы располагаем по состоянию на эту минуту, нет подтверждений того, что этот инцидент был не случайным.

Вся информация была доведена до сведения Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в полном объеме", - добавили в пресс-центре.

Ранее сообщалось, что ВРУ приняла в первом чтении президентский законопроект об увеличении штрафов за уклонение от мобилизации, определенный главой государства как безотлагательный. 

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Донбасс, ВСУ, ООС.

Автор:

Телеграф
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