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В Хмельницком в ДТП попал пассажирский автобус: есть пострадавшие

В Хмельницком в ДТП попал пассажирский автобус: есть пострадавшие
09:54 Ср, 16 Сентябрь 2020 Телеграф Фото: ГСЧС
В микрорайоне "Ружичная", что в Хмельницком, столкнулись рейсовый автобус и автомобиль. В результате аварии пострадали 7 человек.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Спасатели на месте ДТП отключили аккумуляторные батареи автомобилей, чтобы предотвратить загорание, одновременно оказав помощь медикам в транспортировке пострадавших в кареты скорой.

В Хмельницком произошло ДТП с автобусом 16.09.2020

В Хмельницком произошло ДТП с автобусом 16.09.2020

"В результате инцидента в лечебных учреждениях областного центра находится 7 человек", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Киеве на проспекте Любомира Гузара мотоциклист сбил пешехода. В результате ДТП погибло три человека.

В селе Иванков под Киевом произошла авария с большим количеством погибших и пострадавших.

В результате столкновения двух автомобилей под Степногорском Запорожской области один из них загорелся, два человека погибли, пятеро получили травмы

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ДТП, Авария, Происшествие, Хмельницк.

Автор:

Телеграф
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