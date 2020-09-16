В Хмельницком в ДТП попал пассажирский автобус: есть пострадавшие

В микрорайоне "Ружичная", что в Хмельницком, столкнулись рейсовый автобус и автомобиль. В результате аварии пострадали 7 человек.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Спасатели на месте ДТП отключили аккумуляторные батареи автомобилей, чтобы предотвратить загорание, одновременно оказав помощь медикам в транспортировке пострадавших в кареты скорой.

"В результате инцидента в лечебных учреждениях областного центра находится 7 человек", - говорится в сообщении.

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В результате столкновения двух автомобилей под Степногорском Запорожской области один из них загорелся, два человека погибли, пятеро получили травмы