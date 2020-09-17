На Донбассе сегодня тихо - Минобороны

В Минобороны Украины рассказали, что с начала текущих суток в зоне ООС не стреляют.

С начала суток боевики ни разу не обстреляли украинские позиции, сохраняется "режим тишины".

Об этом сообщила во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины капитан Юлия Пампуха.

"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, на всех участках ответственности украинских подразделений сохранялась тишина", - отмечает она.

Так, подразделения Объединенных сил продолжают неуклонно соблюдать условия полного и всеобъемлющего режима прекращения огня и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки.

Напомним, за минувшие сутки боевики дважды открывали огонь, один военный погиб из-за взрыва гранаты.