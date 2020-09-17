ГСЧС: На киевщине горел военный полигон

"Благодаря совместным действиям и оперативному реагированию военнослужащих пожар локализован в кратчайшие сроки.
К тушению были привлечены военнослужащие воинской части А2399, ГСЧС, Национальной гвардии и лесники", - говорится в сообщении.
Всего в ликвидации распространения огня на территории полигона были привлечены 120 военнослужащих и три единицы пожарной техники.
Фото с места событий:
Ранее сообщалось, что координационная группа Антитеррористического центра СБУ провела плановые антитеррористические тактико-специальные учения в Рубежном Луганской области.