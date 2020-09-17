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ГСЧС: На киевщине горел военный полигон

ГСЧС: На киевщине горел военный полигон
Обновлено 22:23 Сегодня Телеграф Фото: facebook
Масштабный пожар на территории военного полигона в Девичках, что под Киевом, локализовали. Об этом говорится в сообщении Сухопутных войск ВСУ в Фейсбуке.

"Благодаря совместным действиям и оперативному реагированию военнослужащих пожар локализован в кратчайшие сроки.

К тушению были привлечены военнослужащие воинской части А2399, ГСЧС, Национальной гвардии и лесники", - говорится в сообщении. 

Всего в ликвидации распространения огня на территории полигона были привлечены 120 военнослужащих и три единицы пожарной техники.

Фото с места событий:

Ранее сообщалось, что координационная группа Антитеррористического центра СБУ провела плановые антитеррористические тактико-специальные учения в Рубежном Луганской области. 

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Украина, Пожар, ГСЧС.

Автор:

Телеграф
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