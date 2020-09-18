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Ситуация на Донбассе: противник увеличивает минные поля

Ситуация на Донбассе: противник увеличивает минные поля
16:20 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Facebook
По данным отчета СММ ОБСЕ боевики минируют территорию временно неподконтрольную правительства Украины в Донецкой и Луганской областях.

По данным отчета СММ ОБСЕ боевики минируют территорию временно неподконтрольную правительства Украины в Донецкой и Луганской областях.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.

"13 сентября БПЛА СММ было замечено четырнадцать противотанковых мин, установленных поперек автодороги вблизи Саханка Донецкой области.

Также восемь противотанковых мин, установленных в один ряд поперек автодороги, и двадцать противотанковых мин, установленных неплотными группами на восточной и западной полосах движения этой же автодороги, было зафиксировано вблизи населенного пункта Веселая Гора на Луганщине.

16 сентября в населенном пункте Веселое Донецкой области наблюдатели впервые увидели шесть фрагментов боеприпасов, из них четыре оценены как металлические трубы от реактивных снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО; БМ-21 "Град", 122 мм), а два - как хвостовые стабилизаторы 120-мм минометных мин", - говорится в сообщении.

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Нарушение зафиксировал беспилотный летательный аппарат СММ ОБСЕ. Информацию опубликовали в отчете 17 сентября.

Украинская сторона СЦКК отмечает, что эти факты указывают на нарушения Минских договоренностей и достигнутых 22 июля договоренностей о мерах по усилению режима прекращения огня.

Украинская сторона отмечает, что оккупанты не первый раз увеличивают минные поля, размещают боеприпасы в жилых массивах, чем подвергают опасности мирных жителей Донбасса.

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Минобороны, Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.

Автор:

Телеграф
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