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В Харькове мужчина взорвал себя в автомобиле (Фото, Видео)

В Харькове мужчина взорвал себя в автомобиле (Фото, Видео)
19:55 Сегодня Телеграф УНН Фото: hk.npu.gov.ua
В Киевском районе Харькове мужчина средних лет покончил жизнь самоубийством.

В Харькове 57-летний мужчина находился в депрессивном состоянии и подорвал себя неустановленным взрывным устройством в собственном гараже по улице Алчевских.

Об этом сообщает ГУ НП в Харьковской области.

"Около 15:30 по спецлинии полиции 102 позвонила женщина и сообщила, что ее муж взял с собой какой-то подозрительный предмет и направился к гаражу. При этом она отметила, что в последнее время он находился в подавленном депрессивном состоянии. Когда женщина через некоторое время пришла к гаражу и попыталась поговорить с мужем, он не пустил ее в помещение, закрылся в нем и заявил, что покончит жизнь самоубийством", - говорится в сообщении.

После получения сообщения на место происшествия прибыли руководство ГУНП в Харьковской области, следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции, наряды патрульных, спецподразделения ТОР и КОРД.

"По просьбе полицейских открыть дверь гаража мужчина никак не реагировал, с полицейскими не разговаривал. Когда спецназовцы попали в помещение, они увидели в машине на заднем сиденье тело мужчины с травмами, несовместимыми с жизнью", - говорится в сообщении.

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Сейчас на месте происшествия работают следователи, криминалисты и взрывотехники, добавили правоохранители.

Информацию по данному факту зарегистрировано в Едином учета Киевского отдела полиции. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Харьков, Нацполиция.

Автор:

Телеграф
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