Устроили дуэль: в центре Одессы задержали двух мужчин

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали двух злоумышленников, совершивших стрельбу в центре Одессы.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленников, которые устроили стрельбу в центре Одессы. Оперативники Службы мгновенно среагировали на инцидент, который произошел в одном из ресторанов города.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как отмечается в сообщении, во время стрельбы пули попали даже в окна противоположного дома. Устроили ее выходцы из кавказского региона. Двое из них получили ранения.

По оперативной информации участники стрельбы относятся к одной из организованных преступных группировок региона, сообщили в СБУ.

Сейчас следственно-оперативной группой ГУ Нацполиции в Одесской области осуществляются неотложные следственные действия.