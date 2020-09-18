Устроили дуэль: в центре Одессы задержали двух мужчин

Сотрудники СБУ задержали злоумышленников, которые устроили стрельбу в центре Одессы. Оперативники Службы мгновенно среагировали на инцидент, который произошел в одном из ресторанов города.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Как отмечается в сообщении, во время стрельбы пули попали даже в окна противоположного дома. Устроили ее выходцы из кавказского региона. Двое из них получили ранения.
По оперативной информации участники стрельбы относятся к одной из организованных преступных группировок региона, сообщили в СБУ.
Сейчас следственно-оперативной группой ГУ Нацполиции в Одесской области осуществляются неотложные следственные действия.