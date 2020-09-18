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Устроили дуэль: в центре Одессы задержали двух мужчин

Устроили дуэль: в центре Одессы задержали двух мужчин
22:30 Сегодня Телеграф УНН Фото: ssu.gov.ua
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали двух злоумышленников, совершивших стрельбу в центре Одессы.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленников, которые устроили стрельбу в центре Одессы. Оперативники Службы мгновенно среагировали на инцидент, который произошел в одном из ресторанов города.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как отмечается в сообщении, во время стрельбы пули попали даже в окна противоположного дома. Устроили ее выходцы из кавказского региона. Двое из них получили ранения.

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По оперативной информации участники стрельбы относятся к одной из организованных преступных группировок региона, сообщили в СБУ.

Сейчас следственно-оперативной группой ГУ Нацполиции в Одесской области осуществляются неотложные следственные действия.

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Одесса, Стрельба, Нацполиция.

Автор:

Телеграф
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