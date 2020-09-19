Сотни британских десантников высадились в Николаевской области (Видео)

Почти полтысячи британских десантников высадились на Николаевской области в рамках проходящих учений "Объединенные усилия-2020", проходящих неподалеку от админграницы с Крымом, пишет Sky News.

Так, военнослужащие 16-й воздушно-штурмовой бригады Великобритании проводят совместные учения с украинскими воздушно-десантными силами. Шестнадцатая бригада входит в британские силы глобального реагирования, которые могут использовать в операциях по всему миру.

Как пишет BBC, высадку проводили с нескольких самолетов C-130 Hercules, которые вылетели с военного аэродрома в Британии.

Согласно информации Командования десантно-штурмовых войск ВСУ, позже на тот же полигон, что и британские десантники, высадились с Ил-76 и Ан-26 уже украинские военные.

"На парашютных платформах были десантируемые грузы и подразделения десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины. Все это время высадка британского и украинского десанта находилась под надежным прикрытием истребителей наших Воздушных Сил... Так начался первый этап учений "Совместные усилия" в рамках стратегического командно-штабного учения "Объединенные усилия — 2020", — сообщили в командовании.

Как пишет издание Mirror, в Украину десантировалось более 450 британских военнослужащих, а их высадка — это "самое большое массовое учение в Великобритании за более чем 20 лет".