Во Львове подростки зверски убили двоих бездомных: все подробности дикого преступления

На Львовщине двое юношей издевались над 64-х летним бездомным и довели его до смерти. Об этом сообщила заведующая отделением анестезиологии и интенсивной терапии больницы Наталья Матолинец.

Во Львове двое юношей жестоко избили 64-летнего бездомного, который затем умер в реанимации. Таким образом он стал уже второй жертой данного преступления, а двум парням, издевавшимся над ним теперь грозит пожизненное заключение.

По словам заведующей отделением анестезиологии и интенсивной терапии больницы Натальи Матолинец, мужчина скончался в минувшую пятницу, ночью. Шансов выздороветь у него практически не было.

Она также сообщила, что у погибшего была тяжелая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга тяжелой степени с кровоизлиянием в мозг, травма туловища, множественные убойные очага по всему телу, перелом руки. Еще живой бездомный тогда находился в глубокой коме на искуственной вентиляции легких.

Напомним, что ранее 12 сентября, в заброшенном здании на ул.Б. Хмельницкого были найдены жестоко избитые двое бездомных.

70-летний мужчина от полученных травм скончался сразу, а 64-летний мужчина оказался в реанимации и находился в ней до минувшей пятницы пока не скончался.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что к данному преступлению причастны 18-летний житель Жовковского района и 16-летний житель Львова.

Данное завление опубликовано на сайте Львовской Обласной Прокуратуры.

Преступников задержали уже спустя несколько часов после преступления.

Выяснилось, что в течение трех дней юноши издевались над бездомными, которые жили в заброшенном здании. Ребята жестоко избивали мужчин металлическими трубами и деревянными ножками от мебели, обливали их моторным маслом и осыпали сухой строительной смесью. Они требовали от бездомных деньги, а свои действия снимали на телефоны - именно эти изъятые полицейскими видеозаписи и стали основным доказательством вины.

Юношам за содеянное двойное убийство грозит от 10 до 15 лет лишения свободы либо пожиненное заключение.