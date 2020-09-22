Ничего святого: в Киеве нагло зарабатывают на похоронах, продавая бесплатные услуги

В Киеве похоронные бюро обманывают клиентов: бесплатное вскрытие пытаются продать за 3,5 тысячи гривен.

Похороны - тема деликатная, но в определенный момент с ней сталкивается каждый из нас. Еще Омар Хайам писал: "Из края в край мы к смерти держим путь". Кроме моральной тяготы на плечи родственников чаще всего выпадает организация похоронной процессии и другие не очень приятные хлопоты. Но есть и те, кто пытается заработать на организации похорон - таких фирм много, но некоторые из них действуют крайне аморально.

Об одном показательном случае рассказал журналист, главный редактор издания "Бабель" Евгений Спирин.

"Сейчас я вам расскажу историю. Она про мое любимое, про похороны. Я с ними пару лет не сталкивался и, честно сказать, когда вчера столкнулся ― о**ел. Рассаживайтесь, порция отборного околопохоронного абсурда ждет вас. У друзей после длительной болезни в субботу вечером умер родственник. Вместе со скорой тут же нарисовался представитель похоронного агентства. Да, мы тоже так работали: скидываешь адрес "своей" похоронке ― получаешь 10% от суммы похорон. Но так, чтобы агент приперся вперед полиции ― это уровень. Естественно, люди в шоке, у них умер муж и отец. Агент тут же напаривает кучу услуг, 2/3 из которых абсолютная чушь и разводняк. Не успевшие отойти от шока, люди кивают, а дальше все как в тумане", - пишет Спирин на своей страничке в Facebook.

По его словам, тело увезли, а родственники умершего получили на руки прайс, где им насчитали за услуги похоронного агентства почти 15 тысяч гривен. Позже Спирин описывает процесс "переговоров" в похоронном бюро и что в результате от стартовой цены удалось списать ненужных услуг на 10 тысяч. Показательным является момент, что бесплатное вскрытие клиентам пытались продать за 3,5 тысячи гривен. Приводим рассказ от первого лица целиком.

Ранее "Телеграф" писал, что бывший сотрудник NASA предлагал хоронить жителей Земли в космосе. Цена на такие экзотические услуги озвучивалась вовсе не космическая - от двух тысяч долларов.