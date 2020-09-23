Незрячую пассажираку зажало дверью: водитель автобуса в Киеве отличился возмутительной выходкой

На Киевщине незрячую девушку зажало дверью автобуса, водитель повел себя очень некрасиво. Об этом пострадавшая рассказала в соцсетях.

В Фейсбуке девушки она рассказывает свою историю.

Начала пострадавшая с того, что этим воскресеньем в начале 4 она садилась т троллейбус на ул. Закревского, нн следовал по маршруту №50. Ей нужно было добратся до метро "Дарница".

"Я даже не подозревала, что поехать могла только половина меня." - заявила девушка.

По словам девушки, для прояснения истории, она незрячая и всегда ходит с длинной белой тростью. В салон троллейбуса первым зашел ее муж. Чтобы влезть вдвоем в узкие двери и не потеряться в толкучке, она положила руку на спину Роме. Когда она стояла одной ногой и тростью в салоне, водитель крикнул, что больше заходить нельзя. Она хотела выйти, но не смогла. Сразу было не понятно, что происходит, поскольку жизнь к такому ее не готовила. Водитель нажал на кнопку и дверь зажала девушку, на ее возмущение он ответил, что больше заходить нельзя. После некоторого шума он наконец ослабил дверную хватку и девушка смогла пройти в салон.

Позже они сфотографировали этого "героя карантинных правил". Мужчина заметил, поэтому поспешил сменить номер маршрута на табло.

Фото этого водителя:

"Разумеется, никаких извинений я не получила.

Собственно, у меня вопрос к Киевпастрансу: в каком состоянии их менеджер проводит собеседования, что такие неадекватные люди получают ответственную работу? Безусловно, я напишу жалобу, но меня берут сомнения, что это недоразумение будет уволено. Уверена, такой инцидент произошел не только со мной.

Много лет назад моя бабушка выпала из маршрутки, которая в последствии ее переехала. Следователь пришел к выводу, что пострадавшую переехал велосипедист, успешно скрывшийся с места убийства. Теперь я догадываюсь, как можно выпасть на остановке из транспорта." - отмечает девушка.