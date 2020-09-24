Кандидаты в депутаты устроили драку на Виннитчине: конфликт останавливали стрельбой

В Винницкой области подрались кандидаты в депутаты. Полиция раскрыла детали происшестсвия.

Вчера между действующим депутатом Калиновского районного совета, который баллотируется в Калиновской ОТГ, депутатом Винницкого областного совета и кандидатом в депутаты областного совета возник конфликт, во время которого один из его участников получил телесные.

Об этом сообщила пресс-служба местной Нацполиции.

Отмечается, что по факту совершения хулиганских действий, связанных с избирательным процессом, полицией начато досудебное расследование.

"В полицию обратился 52-летний депутат Калиновского районного совета, который баллотируется в Калиновской объединенной территориальной общины о том, что около 18 часов на территорию его домохозяйства приехал действующий депутат Винницкого областного совета с кандидатом в депутаты областного совета", - рассказал начальник Калиновского отдела полиции Владимир Олексюк.

Во время общения между ними возник конфликт, связанный с избирательной кампанией, во время которого 40-летний кандидат в депутаты Винницкого областного совета нанес заявителю удар в голову. В ответ потерпевший повредил автомобиль своего обидчика Toyota Land Cruiser.

Свидетелем происшествия, которое произошло на территории общества потерпевшего, стал работник потерпевшего. Он вмешался в ситуацию и помог прекратить противоправные действия, осуществив выстрел вверх из устройства для отстрела резиновых пуль.

Пострадавший с закрытой черепно-мозговой травмой госпитализирован. Правонарушитель задержан в процессуальном порядке. Поврежденный автомобиль помещен на штрафплощадку.