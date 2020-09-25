Кандидату на пост главы ОТГ подбросили пакет со "взрывчаткой": что известно об инциденте

Сегодня в ночь на 25 сентября кандидат на должность главы Барановского ОТГ Анна Собецкая-Муравська и ее мать получили "подарок", а именно пакет похожий на взрывчатку. Об этом сообщили в пресс-службе "СН".