Кандидату на пост главы ОТГ подбросили пакет со "взрывчаткой": что известно об инциденте

Вероятно, данный инцидент произошел с целью запугать кандидата на пост главы Барановского ОТГ.
Анна Муравская - это известная в районе екоактивистка. Ее гражданская позиция, честность и неподкупность, а также деятельность, которую она ведет, препятствует незаконным действиям некоторых сомнительно известных местных "бизнесменов".
По факту данного инцидента начали уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного статьей 296 "Хулиганство" Уголовного кодекса Украины.
Ранее сообщалось, что в Харькове стреляли в местную предпринимательницу и угнали ее BMW.