Авиакатастрофа под Харьковом: в МВД уточнили данные о количестве жертв

Сегодня на Харьковщине упал военный самолет с курсантами погибли все.

Об этом сообщили в Фейсбуке МВД Украины.

На Харьковщине упал военный самолет: на месте работают спасатели и полицейские

Сегодня в 20:50 и неподалеку от г. Чугуев на расстоянии около 2 км до военного аэропорта произошло падение самолета АН-26 ВС Украины воинской части А 4104, с последующим возгоранием.

Подразделения МВД вместе с военными и спасателями ГСЧС работают на месте крушения.

Район катастрофы оцеплен полицейскими.

На самолете находились военные летчики и курсанты Университета воздушных сил имени И. Кожедуба.

На борту самолета находилось 23 человека (5 членов экипажа и 18 курсантов).

По состоянию на 21: 45 18 погибших и двое тяжело раненых.

В Офисе Президента в Телеграм также прокоментировали инцидент:

"Вечером 25 сентября в Харьковской области при заходе на посадку в аэропорту города Чугуева разбился самолет Ан-26 Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Кроме экипажа, на борту находились курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил. По предварительной информации, это был учебный полет.

При падении самолета начался пожар. По состоянию на сейчас огонь потушен. 20 человек погибли, двое ранены. Предварительно, на борту было 24 человека.

Выражаем соболезнования родным и близким погибших. Желаем скорейшего выздоровления раненым.

Создается государственная комиссия для выяснения всех обстоятельств и причин этой катастрофы."

"На месте продолжаются поисково-спасательные работы." - заявили в ОП.

Ранее сообщалось, что в Чугуеве, что на Харьковщине упал самолет и сразу же загорелся.

Видео трансляция онлайн появилась в сети.